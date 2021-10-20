شاهد .. الفنانة حليمة بولند: بتغير صادم في ملامحها وظهورها بإطلالة جديدة جذابة والجمهور يشبهها بدنيا بطمة!؟

انت الان تتابع خبر الفنانة حليمة بولند: بتغير صادم في ملامحها وظهورها بإطلالة جديدة جذابة والجمهور يشبهها بدنيا بطمة!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/20 الساعة 05:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

أدهشت حليمة بولند متابعيها بتغيير صادم في ملامحها، ونشرت الإعلامية الكويتية مقطع فيديو استعرضت فيه إطلالتها، إلا أن ما لفت الأنظار هو تحول شكلها ليعتبر البعض أنها تحولت إلى نسخة من دنيا بطمة.

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حليمة بولند بعد التجميل

وهذا التغيير ليس الأول لحليمة بولند، وإنما صدمت حليمة بولند الجمهور بتحول صادم في ملامحها، حيث بدت وكأنها نسخة من مريم حسين، وهو ما أثار التساؤلات حول خضوعها لعمليات تجميل جديدة، كما تعرضت الإعلامية الكويتية لموجة هجوم عالية بسبب حرصها على تبديل ملامحها من وقت لآخر.

وما زاد من الهجوم على حليمة بولند، هو أن إطلالتها الأخيرة جاءت عقب أيام من صور نشرتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستقرام، خلال استعدادها لتقديم جلسة تصوير لعروس، إلا أن ما لفت الأنظار ليس فقط ارتداء الإعلامية الكويتية فستان الزفاف، وإنما أيضاً تبدل ملامحها، حيث اعتبرها البعض أنها تحولت إلى شخص آخر بسبب عمليات التجميل وشبهوها بمجموعة من النجمات من بينهم الفنانة مي الحريري.

هل تحولت حليمة بولند لهيفاء وهبي؟

البعض اعتبر أن حليمة بولند تسعةى لتحول إلى نسخة من هيفاء وهبي، خاصة بعد ان أصبح شكل وجهها قريب جداً من الفنانة اللبنانية، فيما اعتبر آخرون أنها أصبحت نسخة من مريم حسين.

وبمجرد نشر حليمة بولند لأحدث صورها صُدم متابعيها واللذين تباينت تعليقاتها ما بين تعليقات عبرت عن غضب أصحابها من تسبب عمليات التجميل في تحول ملامح الإعلامية الشهيرة، وأخرى شبهتها بمجموعة من النجمات ومشاهير السوشيال ميديا وعلى رأسهم النجمة مريم حسين والتي اعتبر الجمهور أن حليمة بولند أصبحت نسخة طبق الأصل منها.

الجمهور يشبه حليمة بولند بدنيا بطمة

بعد نشر حليمة بولند لمقطع الفيديو الذي أظهرها بملامح متغيرة كجدداً اعتبر البعض أنها تحولت إلى نسخة من كثير من النجمات، إلا ان ما لفت الانتباه هو تعليق لأحد المتابعين بأن الإعلاميةالكويتية صارت نسخة من دنيا بطمة، حيث كتب معلقاً: "هذه بعد نفخة وجها مثل دنيا بطمة اقول عارضها دبور".

اعتبرت الإعلامية حلمية بولند أن جمالها كان نعمة ونقمة بالنسبة لها، مشيرة إلى أنه كان جواز المرور في بداية دخولها إلى الوسط الإعلامي وساعدها في كثير من الأمور إلا أنه كان نقمة في الوقت ذاته.

حليمة بولند وعمليات التجميل

خضعت حليمة بولند للكثير من عمليات التجميل وتقنيات حقن الفيلر والبوتكس، وهو ما جعلها تتحول إلى شخص آخر، فبالمقارنة بين صور حليمة بولند قبل وبعد التجميل فستشعرين وكأنك أمام شخصين وليس شخص واحد.

وخلال الأيام الماضية أثارت حليمة بولند الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بحديثها عن جمالها كان من يرها يُغيب عقلها وثقافتها ويركز فقط على شكلها الخارجي، مشيرة إلى انه من المستحيل أن يضمن الجمال الاستمرار للشخص، فهو لا يكفي نهائيا بدون فكربإطلالتها الأخيرة،

أثارت حليمة بولند الجدل حول عمليات التجميل التي خضعت لها مجدداً، حيث ظهرت بملامح متغيرة ووجه منتفخ، وما يتسبب في إثارة الجدل مراراً وتكراراً في إطلالت حليمة بولد هو أن الإعلامية الكويتية كانت أعلنت أنها لم تخضع لأي عمليات تجميل

في الأنف أو الشفاه وذلك لأنها تخاف على شكل أنفها من التشوه في حين أنها لا تحب حجم شفاها لذلك تريد إجراء جراحة تجميل للحصول على شفاه أصغر، ليفاجأ الجمهور بإطلالتها التي أظهرت تغير واضح في ملامحها.

ويذكر أن عمليات التجميل التي تخضع لها حليمة بولند لم تغير فقط في شكلها، وإنما سبق وهددت حياتها، حيث كشفت الإعلامية حليمة بولند، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور، إنستقرام، تفاصيل نجاتها من الموت بعد تعرضها لجرعة مخدر زائد.

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