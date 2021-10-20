شاهد .. مفاجأة غير متوقعة : حسام حبيب يدمّر حياة الفنانة شيرين.. وهذه النجمة تفضحه!

انت الان تتابع خبر مفاجأة غير متوقعة : حسام حبيب يدمّر حياة الفنانة شيرين.. وهذه النجمة تفضحه! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بعد فضيحة كلام والده، خرجت إلى العلن تصرفات حسام حبيب الصادمة مع شيرين عبد الوهاب والتي يسعى من خلالها لفصلها عن محيطها.

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حسام حبيب قام بمنع شيرين بالتواصل مع أصدقائها الفنانين أو مع أي أحد من الوسط الفني كي لا يعززون الأفكار الموجودة في رأسها.

هذا الأمر أثار جدلاً واسعاً خاصة بعدما قالته الفنانة نوال الزغبي في برنامج المجهول مساء أمس السبت عن ابتعاد شيرين عن الوسط.

وقالت نوال أنها كانت وشيرين على تواصل دائم كونها صديقتها لكن في الفترة الماضية لم تعد شيرين ترد على اتصالاتها وقالت ربما غيرت رقمها.

وأضافت نوال أنها قامت بإلغاء متابعة شيرين عبر تويتر لأن عبد الوهاب ليست من يدير الصفحة ولا تعرف ما يُكتب عليها كما أنها لم تعد تتفاعل كالسابق.

كلام نوال أثار استغراب الجميع خاصة أن هذه الأخبار كانت قد انتشرت قبل فترة بين الجمهور أن حسام هو من دمر شيرين بعد زواجهما.

وكان قد تحدث الفنان حسام حبيب عن الأزمة الأخيرة التي مر بها بعد انتشار مكالمة مسربة لوالده يتحدث فيها عن علاقته بزوجته.

وقال حسام في مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” مع عمرو أديب عبر قناة mbc مصر، إن هناك أشخاصاً يحاولون التقليل من نجومية شيرين، قائلا: “في حد عاوز يهد شيرين دا حقيقي، أشخاص كانوا بيشتغلوا مع شيرين وكانوا قريبين منها، وبمواقف حصلت في الشغل مبقوش موجودين، شيرين مبيفرقش معاها المادة، ولا تعرف يعني إيه حسابات بنوك ولا أي حاجة، وكان عندها ثقة عمياء في اللي حواليها”.

وتابع موضحاً أن هؤلاء الأشخاص يحاولون الآن أن يبعثوا لها رسالة واحدة، وهي أن بعد ابتعادهم عنها تغيرت حياتها واختفت ولم يعد لها وجود، وكل هذا يؤثر على نفسيتها، “كانوا مستفيدين من النجمة الكبيرة اللي بتحقق أرباح طائلة وبيقولوا لها حياتك أدمرت بعد لما بعدنا عنك”.74770554