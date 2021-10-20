شاهد .. اتفرج.. فيديو نادر لدلال عبد العزيز تكشف فيه عن أكثر موقف مؤثر تعرضت له في حياتها

انت الان تتابع خبر اتفرج.. فيديو نادر لدلال عبد العزيز تكشف فيه عن أكثر موقف مؤثر تعرضت له في حياتها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفنانة المصرية الشهيرة الراحلة “دلال عبد العزيز” في فيديو نادر لها خلال مقابلة مع الإعلامية هالة سرحان عن أكثر موقف محرج ومؤثر تعرضت له في حياتها وبدايتها .

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وقالت “دلال عبد العزيز” في الفيديو النادر الذي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنها تعرضها لموقف محرج مع فنانة شهيرة ورجل أعمال تسبب في بكائها في الشارع .

وأضافت “كنت خارجة من مبنى الإذاعة والتليفزيون، رايحة عند خالتي، ولم أعرف كيف سأتجه. وقابلت فنان وفنانة وكانت تعرفني من خلال مسرحية (أهلا يا دكتور)، وكانت هي مروحة بيتها، وعرضت عليا توصلني بتاكسي”.

وتابعت : “الفنانة دي قالتلي أنا رايحه العجوزة تعالي نركب تاكسي سوا، لكن ما وقفتش أي تاكسي وخلاص. وفضلت تفوت أي تاكسي لحد ما وقفت عربية ملاكي مش تاكسي فاضي، وركبتني أنا ورا وركبت هي قدام. وطلبت من صاحب العربية دي أنه يوصلها الأول للعجوزة وبعدها يوصلني أنا لاظوغلي”.

كشفت الفنانة المصرية الشهيرة الراحلة “دلال عبد العزيز” في فيديو نادر لها خلال مقابلة مع الإعلامية هالة سرحان عن أكثر موقف محرج ومؤثر تعرضت له في حياتها وبدايتها

وقالت : “بعدها هي نزلت والراجل اداني درس عمري، أنا حسيت وقتها إن دي دعوة الأب والأم اللي بيدعوهالنا دايماً ربنا يوقفلك ولاد الحلال. ودي دعوة دايماً دائما صادقة، وبالفعل كان هذا الرجل ابن حلال، وحس أني خائفة، فتعرف عليا وأوصلني إلي لاظوغلي لكن اعطاني نصيحة وهي ألا أركب مع أحد لا أعرفه مرة أخرى. وهو ما ضايقني نفسيا وتسبب في بكائي بالشارع ونزلت قعدت على الرصيف وقعدت أعيط”.

وعن الرجل الذي قام بتوصيلها، قالت دلال عبد العزيز: “فضل الراجل ده يسألني إنتي تعرفيني، طيب عرفيا كويس وأنا أقوله لأ وأعيط. بعدها قالي يعني أنتي لا تعرفيني ولا تعرفيها وبتركبي معانا! افرضي أنا أخدتك في حتة وعملت فيكي حاجة أو لأنا كنت مش كويس، ماتركبيش مع حد ما تعرفيهوش تاني.

وبالفعل اداني الكارت بتاعه وقالي اعتبري ليكي أخ هنا في مصر لو احتاجتي أي حاجة كلميني. وهو دلوقتي رجل أعمال كبير أنا لما بشوفه في التليفزيون بفرحله لأنه كله خير فعلا واداني درس عمري”12124018