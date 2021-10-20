شاهد .. صدمت الجميع.. اتفرج ابنه أحمد السقا تعرضه لموقف محرج بسبب هذه الإطلالة..اتفرج

انت الان تتابع خبر صدمت الجميع.. اتفرج ابنه أحمد السقا تعرضه لموقف محرج بسبب هذه الإطلالة..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - خطفت ابنة الفنان المصري أحمد السقا الأنظار إليها خلال ظهورها مع والدتها مها الصغير على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي.

49819088

ناديا ابنة الفنان أحمد السقا صدمت الجميع بتغير شكلها وهي نادراً ما تظهر مع والداها لكنهما اختارا مهرجان الجونة لاطلالتها.

وظهرت ناديا وهي في غاية الجمال إلى جانب والدتها احيث لفت الشبه بينهما الأنظار بين الجميع وتلقت الكثير من التعليقات الإيجابية.

ودخل الفنان أحمد السقا وزوجته الإعلامية المصري مها الصغير وأولادهما في نوبة بكاء في مهرجان الجونة السنمائي وذلك بسبب والد الأخيرة مصفف الشعر الأشهر في الوطن العربي الراحل محمد الصغير.

وفي التفاصيل، دخل الفنان أحمد السقا وزوجته وأولادهما في نوبة بكاء تأثراً بعد أن أقامت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، الذي يقام حالياً في مدينة الجونة، حفل تأبين للراحل محمد الصغير، عرفاناً بما قدمه طوال مشواره على مدار أكثر من 60 عاماً.

49819088