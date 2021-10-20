شاهد .. زواج شمس الكويتية من رقاصة يثير الضجة وتتصدر الترند .. اتفرج

انت الان تتابع خبر زواج شمس الكويتية من رقاصة يثير الضجة وتتصدر الترند .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثير خلال الساعات الماضية خبر زواج شمس الكويتية الجدل على مواقع التواصل، اذ روج البعض ان شمس ستتزوج من مشهور مواقع التواصل وراقص على تيك توك، لتتصدر حديث المواقع، ما دفع شمس الكويتية للخروج عن صمتها والرد على هذه الأقاويل.

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وخرجت شمس الكويتية عبر مقطع فيديو من داخل سيارتها، تحدثت فيه عن الخبر المنتشر على السوشيال ميديا، ونفت بشكل قاطع زواجها من راقص التيك توك، وقالت: "لافترض انه انا انجذب لواحد يطلف في التيك توك وبعدين جبنا اولاد، وسألوني شو بيشتغل ابونا، شو اقول لهم؟! ابوكم رقاصة في تيك توك!!".

وتفاعل الجمهور مع المقطع وطريقة شمس في الدفاع عن نفسها وعن ارائها وافكارها، بطريقة حادة وجريئة ولا تخلو من الطرافة.

هذا وكانت قد أثارت شمس الكويتية الضجة مؤخرا بعد ظهورها بأحد اللقاءات التلفزيونية وتحدثت بعدة مواضيع جريئة حول ممارسة الحميمية قبل الزواج، وأسفها على عدم ممارستها قبل زواجها، ورأيها بالمثليين.

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