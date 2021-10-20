شاهد .. رولا يموت برفقة هيفاء وهبي لأول مرة وهذه والدتهم..اتفرج

انت الان تتابع خبر رولا يموت برفقة هيفاء وهبي لأول مرة وهذه والدتهم..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بعد الخلاف الواسع بين الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وشقيقتها العارضة رولا يموت لسنوات متواصلة ، ظهرت مؤخرا الشقيقتان معا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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في التفاصيل ، نشرت العارضة اللبنانية رولا يموت عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورة جديدة لها برفقة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

وظهرت رولا يموت في الصورة الى جانب شقيقتها الفنانة هيفاء وهبي بإطلالة عفوية في منزلها وظهر في الجدار الخلفي صورة لإمرأة تشبه الفنانة هيفاء وهبي ، ورجح الجمهور انها والدتهم.

وأضافت رولا يموت عبر الصورة تعليقا وجهته لشقيقتها الفنانة هيفاء وهبي قائلة " مع اختي الديفا ولعبتي الجميلة هيفاء وهبي "

الجدير بالذكر ان الفنانة هيفاء وهبي فتحت النار على شقيقتها قبل عدة سنوات بعد هجوم رولا يموت عليها في إحدى المقابلات واتهامها بأنها خضعت لعدة عمليات تجميل بسبب منع الفنانة هيفاء وهبي شقيقتها من ممارسة الفن ونشر الصور العارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

شقيقة الفنانة هيفاء وهبي ، العارضة رولا يموت بدأت شهرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطلع عام 2016 وتحظى بجمهور واسع ، حيث يتابعها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام أكثر من نصف مليون متابع.

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