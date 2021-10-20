شاهد .. أفخاذ رانيا يوسف حديث مواقع التواصل وهذا من تحرش بها..اتفرج

انت الان تتابع خبر أفخاذ رانيا يوسف حديث مواقع التواصل وهذا من تحرش بها..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف جدلا واسعا بعد إطلالتها الأخيرة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي قبل عدة أيام.

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في التفاصيل ، ظهرت الفنانة رانيا يوسف في الحفل في اليوم الاول من مهرجان الجونة مرتدية فستات باللون الأزرق الغامق مكشوف الأكتاف والأرجل بوزن زائد عرضها لعدة انتقادات من قبل الجمهور.

وبدت رانيا يوسف في الحفل بملامح غريبة ووجه ممتلئ وأرداف عرضتها للانتقاد بسبب فتحة فستانها الذي أظهر معالم جسدها الممتلئ.

من جهة اخرى ، أثار تعليق الطبيب سامح غازي، جدلا واسعا بسبب الشهرة التي يحظى بها، إذ يعتبر سامح غازي، من أبرز مقدمي المحتوى الخاص بطلاب الطب على موقع “يوتيوب”، وكان التعليق وسط مجموعة من التعليقات المسيئة للفنانة، مما جعل البعض يفهمونه بطريقة خاطئة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وأكد الطبيب أنه كتب التعليق بطريقة فكاهية بعيدا عن التحرش تماما، وإنما هي مزحة مثل غيرها، مؤكدًا أنه حذف التعليق بعد ساعة واحدة فقط من كتابته، معبرا عن استيائه الكبير من المتداولين للتعليق،

وأضاف: “الموضوع كان هزار ومش قصدي الإساءة لأي شخص، وفوجئت بالهجوم اللي عليا وإن الموضوع اتفهم غلط، رغم إن كان في تعليقات كتير مسيئة، ومليش دعوة بإن الناس فهمت غلط”.

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