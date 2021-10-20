شاهد .. اول ظهور لأخت الفنانة الصغيرة حلا الترك .. هل تعرفونها من قبل ؟ اتفرج (صورة)

انت الان تتابع خبر اول ظهور لأخت الفنانة الصغيرة حلا الترك .. هل تعرفونها من قبل ؟ اتفرج (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/20 الساعة 08:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

عايدت الفنانة البحرينية حلا الترك أختها الصغرى ليلى رووز الترك بمناسبة عيد ميلادها الأول.

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وتقاسمت حلا مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام هذا الخبر قائلة: كل عام وانتي بالف خير حبيبتي الأميرة الصغيرة يارب ياخد من عمري ويعطيك".

يشار إلى أن الفنانة المغربية دنيا بطمة وعدت متابعيها بنشر صورة إبنتها ليلى روز عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، في عيد ميلادها الأول

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