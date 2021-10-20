شاهد .. بالصور.. الفنانة دنيا بطمة بإطلالة غريبة تشعل السوشيال ميديا بسن من ذهب منقوش عليه إسمها!؟

انت الان تتابع خبر بالصور.. الفنانة دنيا بطمة بإطلالة غريبة تشعل السوشيال ميديا بسن من ذهب منقوش عليه إسمها!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/20 الساعة 08:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة الجدل بمواقع التواصل الإجتماعي عقب أخر إطلالة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

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ونشرت دنيا العديد من الصور وهي ترتدي لباس من الثرات المغربي الأصيل، مع وضع سن من ذهب منقوش عليه إسمها.



وعلقت صاحبة الحنجرة الذهبية على الصورة : "اليام اليام..ايام القهره والظلام، تراثنا فخرنا سن ذهب او فضه كانو يحطوه اجدادنا وناس زمان ، حبيت الفكره والان سن ذهب عليه اسمي"دنيا" بالخط العربي ابداع".

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