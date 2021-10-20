شاهد .. فضيحة ميسي بعد ظهور زوجته بوضعيات حميمية مع رجل آخر دون ملابس.. اتفرج

انت الان تتابع خبر فضيحة ميسي بعد ظهور زوجته بوضعيات حميمية مع رجل آخر دون ملابس.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي وبعض الصفحات التي تهتم بأخبار المشاهير، مجموعة صور ظهرت بها أنتونيلا روكوزو، زوجة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بوضعيات حميمية وقبلات مع شاب آخر، ما أثيرت الصور الجدل، وتم نشرها تحت عنوان فضيحة ليونيل ميسي.

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لكن بالتدقيق تبين ان هذه الصور قديمة، كان قد نشرها صديق أنتونيلا بعد عقد قرانها على ميسي وأثناء تمضية شهر العسل، وتعود لفترة ارتباطه بزوجة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي قبل زواجها.

والجدير بالذكر ان علاقة ميسي بانتونيلا تعود للطفولة لكنهما انفصلا بعدما سافر ميسي إلى برشلونة لبدء حياته الكروية في إسبانيا، وهو ما جعلها ترتبط بأحد الشباب في الأرجنتين، ولكن عاد ميسي وتواصل مجددًا مع أنتونيلا، وهو ما دفعها إلى الانفصال عن حبيبها من أجل العودة إلى ميسي مجددًا، ما جعل الشاب يغرد على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلاً: «لقد تخلت عني، لكن على الأقل تركتني من أجل أن تكون مع الأسطورة»، ونشر صورهما معا وأثار الضجة حينها.

هذا وكانت قد نشرت زوجة ميسي صور جريئة لها برفقة زوجها أثناء قضاء الاجازة الصيفية على البحر، وظهرت مرتدية المايوه، وتم تداول الصور بشكل مكثف من قبل رواد مواقع التواصل.

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