شاهد .. فضيحةمدوية . تسريب صورة قديمة لجورجينا رودريغز وهي بلا ملابس تماما ومن يسعى لتشويه سمعتها؟ اتفرج

انت الان تتابع خبر فضيحةمدوية . تسريب صورة قديمة لجورجينا رودريغز وهي بلا ملابس تماما ومن يسعى لتشويه سمعتها؟ اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - إجتاحت صورة فاضحة لعارضة الأزياء الإسبانية وحبيبة لاعب كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريغز مواقع التواصل الإجتماعي.

88405018

وظهرت فيها جورجينا وهي عارية، وبدى جسمها بنصفه العلوي فقط.

وتساءل المتابعون عن عن السبب وراء نشر هكذا صورة للعارضة، وعن هوية من يريد تشويه إسمها وعرض صور غير لائقة لها.

وكانت أثارت جورجينا رودريغيز الجدل بصورة نشرتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بشفتين منتفختين، لم يسبق أن ظهرتا بهذا الحجم في وقت سابق.

وتعرضت جورجينا رودريغيز الى هجوم كبير من جانب متابعيها، الذين انتقدوا هذه الخطوة التي أقدمت عليها، معتبرين أنها لا تحتاج الى أي عملية تجميل، لأن جمالها متناسق وطبيعي.

88405018