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شاهد .. حليمة بولند تُحدث ضجة واسعة بسبب شكلها..وهل أصبحت شبيهة دنيا بطمة؟- بالفيديو

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الرياض - روايدا بن عباس - أحدثت الإعلامية الكويتية ​حليمة بولند​ ضجة كبيرة بين الجمهور بسبب التغيير الكبير بملامحها، ونشرت مي مقطع فيديو لها على صفحتها الخاصة عموقع التواصل الاجتماعي، وتلقت عدد كبير من التعليقات من المتابعين، اذ اعتبر البعض منهم انها اصبحت تشبه الفنانة لمغربية ​دنيا بطمة​.

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تجدر الإشارة الى ان حليمة دائما ما تثير ضجة وجدلا بإطلالاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

على صعيد آخر أطلت حليمة بولند بفيديو عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي مؤخرا، أعربت فيه عن سعادتها لرؤية أصدقائها وزميلاتها بعد غيابها عنهم.52125475

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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