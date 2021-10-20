شاهد .. حكاية « قميص النوم » الذي تسبب بطرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام | تفاصيل مثيرة

انت الان تتابع خبر حكاية « قميص النوم » الذي تسبب بطرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام | تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/20 الساعة 09:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

كانت الفنانة ميرفت أمين هي المرشحة الأولى لخوض البطولة أمام الفنان عادل إمام في فيلم "خلي بالك من جيرانك"، لكنّ خلافًا في وجهات النظر بينها وبين "الزعيم" حول أحد المشاهد أنهى تلك المشاركة.

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أثناء تواجدها في إحدى ندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ51، أعربت الفنانة لبلبة عن حبها للفنان عادل إمام الذي اعتبرته توأم روحها، وقالت "لبلبة" عن مشاركتها في فيلم "خلي بالك من جيرانك" أنها حلت بدلًا من الفنانة ميرفت أمين المرشحة الأولى للدور، بعد اختلافها مع "الزعيم" حول أحد المشاهد التي وصفتها بالجريئة.

كان المشهد سبب الخلاف هو أن تظهر الفنانة ميرفت أمين بقميص نوم، لكنها رفضت ذلك، بسبب زواجها في ذلك الوقت من الفنان حسين فهمي.26722945