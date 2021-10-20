شاهد .. رهف القنون تخضع لعملية تجميل في هذة المنطقة .. صورة قبل وبعد التغيير

انت الان تتابع خبر رهف القنون تخضع لعملية تجميل في هذة المنطقة .. صورة قبل وبعد التغيير والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تظهر خضوع الناشطة السعودية المقيمة في كندا ​رهف القنون​ لعمليات تجميل في وجهها غيرت ملامجها تماماً.

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وقامت رهف بتعديلات في منطقة الأنف والفك والشفاه، أظهرها وكأنها إمرأة أخرى.

وكانت نشرت رهف مؤخراً مجموعة صور فاضحة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بفستان قصير جداً فضي اللون وكاشف عن جسمها بطريقة مثيرة، وذلك بعد إعلانها عن إنضمامها لمنصة "onlyfans" الإباحية والتي يتم بها مشاركة صور وفيديوهات مقابل اشتراك شهري من المتابعين الذين يرغبون بمتابعة صاحب الحساب ومشاهدة الفيديوهات.

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