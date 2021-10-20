شاهد .. ممثلة إغراء فاتنة الجمال أنقذت عادل إمام من سهير رمزي واختفت في ظروف غامضة .. لن تصدق من تكون ؟

انت الان تتابع خبر ممثلة إغراء فاتنة الجمال أنقذت عادل إمام من سهير رمزي واختفت في ظروف غامضة .. لن تصدق من تكون ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/20 الساعة 11:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

وفقا لما تداولته مواقع اخبارية فقد بزغ صيتها في الثمانينات من القرن الماضي، وحققت شهرة واسعة في وقت قصير وتوقع لها الجميع لها مستقبل فني باهر، وأن تسير على خطى الكبار، انها الفنانة روعة الكاتب، التي نرصد في السطور التالية أبرز المحطات في حياتها.

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ولدت روعة الكاتب واسمها الحقيقي "رانيا كمال"، عام 1960، بدأت مشوارها الفني من خلال المشاركة في سهرة تليفزيونية بعنوان "وهان عليك الحب"، ثم شاركت في مسلسل "خط عرض 43"، ثم شاركت في مسلسل "الضباب" عام 1977، تواجدت في أول عمل سينمائي من خلال فيلم "رجل فقد عقله"

عام 1980، مع الفنان فريد شوقي وكريمة مختار وعادل إمام وإكرامي، وفي أحداث الفيلم قدمت روعة شخصية كاميليا خطيبة عادل إمام، التي أنقذته من سهير رمزي، ثم شاركت مع فريد شوقي أيضا في فيلم "أبو البنات" في نفس العام.

توالت بعد ذلك أعمال روعة الكاتب في السينما والتليفزيون، ومن أهم أعمالها السينمائية، "عبقرى على ورقة دمغة، الاتهام، شباب لكل الأجيال، الناس الغلابة، المتشردان، عودة الماضى، المطارد، أسوار المدابغ، صديقى الوفى".



أنقذت عادل إمام من شباك سهير رمزي.. تعرف على روعة الكاتب فاتنة الثمانينات التي اختفت في ظروف غامضة

وفي التليفزيون شاركت روعة الكاتب في عدة أعمال أبرزها، "أيام العذاب، الضباب، البحث عن الضحية، كما شاركت شاركت في فوازير فطوطة مع الفنان سمير غانم، وقدمت روعة آخر أعمالها من خلال فيلم "الجدعان الثلاثة" عام 1988 مع الفنان سمير غانم وحسين الشربيني، وفاتن فريد.

بعد هذا الفيلم وفي ظروف غامضة ابتعدت روعة الكاتب عن التمثيل، ورحلت عن مصر دون معرفة أسباب الاعتزال و الرحيل، وانقطعت أخبارها نهائياً، ويقال أنها تعيش الآن في الولايات المتحدة الأمريكية ، وهناك من يقول أنها تزوجت واستقرت في الكويت.83910495