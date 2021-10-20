شاهد .. شقيق ياسمين عبد العزيز يسخر من منة فضالي بعد حديثها المفاجئ عن الزواج بداعية إسلامي

انت الان تتابع خبر شقيق ياسمين عبد العزيز يسخر من منة فضالي بعد حديثها المفاجئ عن الزواج بداعية إسلامي والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/20 الساعة 12:00 مساءً | (هبه الوهالي)

نشر الفنان وائل عبد العزيز على حسابه الخاص بـ"فيسبوك" صورة للفنانة منة فضالي مكتوباً عليها أحد تصريحاتها في برنامج "مساء dmc"، الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والذي أكدت فيه أنها لا تمانع في زواجها داعية إسلامي.

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وعلق وائل على الصورة بقوله" :أنا أعرف 3 قاعدين في حصص دين دلوقت يا مون مون".

وتلقى وائل العديد من التعليقات الساخرة والتي ربطت زواج بعض الفنانات بدعاة إسلاميين في الفترات الأخيرة، ليرد عليهم وائل محذراً من الغلط في منة قائلاً: "مش عايز غلط في منة دي حبيبتي".



وكانت منة قد صرحت بأنه لا يوجد ما يمنع من زواجها من داعية إسلامي قائلة: "إيه المشكلة أنا مسلمة والحمد لله".



وأضافت أنها على استعداد للزواج من أي رجل، سواء كان رجل دين أو رجل أعمال.



وعن زواج الفنانة حلا شيحة والداعية الإسلامي معز مسعود، قالت منة فضالي: "ربنا يسعدهم يا رب.. وأنا بكون سعيدة لما حد بيتزوج حد بيحبه".



وأشارت إلى أنها ضد أن يقوم أحد ببناء أشياء على أشياء أخرى، وذلك بخصوص الأزمة الأخيرة وتصريحات حلا ضد تامر حسني، مؤكدة أن فيلم حلا مع الفنان تامر حسنى كان قبل الزواج من الداعية الإسلامي.84616195