شاهد .. دمار شامل. صافيناز تستعرض جسمها بالمايوه على يخت فخم...اتفرج

انت الان تتابع خبر دمار شامل. صافيناز تستعرض جسمها بالمايوه على يخت فخم...اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الراقصة ​صافيناز​ صور جديدة وجريئة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وصدمت صافيناز المتابعين بإستعراض جسمها بالمايو وهي على متن يخت فخم وسط البحر.

وعبر عد كبير من المعجبين عن حبهم لإطلالتها الجريئة والمثيرة وعن إعجابهم في جمالها وذوقها.

وكانت صافيناز نشرت فيديو من ستوديو، وهي تغني، لكن صوتها لا يخدمها لكي تحترف الغناء.

صافيناز​ تعد من أشهر الشخصيات في مصر والعالم العربي، كيف لا وإسمها ضمن قوائم غوغل الأكثر بحثاً على محرك الموقع.

وعلى الرغم من أنها غريبة عن العالم العربي، لكنها استطاعت أن تصنع لنفسها اسماً مهماً في الوسط الفني، خصوصاً في الرقص.

قالت صافيناز في مقابلة تلفزيونية إن إسمها ليس كما يلفظه الجميع بل هو ''صوفي نار''، وأوضحت أن معنى اسمها الأرمني هو ''عروس البحر''، وبالمصرية يعني ''حورية''، وطلبت من محبيها أن يصححوا في أذهانهم اسمها، وأن ينادوها باسمها الحقيقي، الا انه كان من الصعب على الجمهور المصري أن يتذكر في كل مرة أن إسمها ليس صافيناز ، فبقيت الصحافة تناديها بالاسم الذي عرفت فيه، والبعض الآخر يناديها بصوفينار.

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