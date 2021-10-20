شاهد .. إبنة عمرو دياب بتغيير صادم في وجهها.. لن تصدقوا كيف أصبحت... اتفرج

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/20 الساعة 12:30 مساءً | (مايا)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنور ابنة الفنان المصري عمرو دياب وظهرت فيها بإطلالة مختلفة جدا عن ما عرفها به الجمهور فبدت بتسريحة شعر جديدة وبمكياج جعل ملامحها تبرز أكثر خصوصا عينيها الكبيرتين التي تعتبران من ملامح الجمال واعتقد كثر انها خضعت لعملية تجميل ليتبين لاحقاً ان الصورة معدلة وليست حقيقية وقد قام احد المتابعين بهذا التعديل الا لابراز جمالها مع الاشارة الى انها جميلة في الحالتين.

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وكانت نور قد احتفلت قبل فترة بخطوبتها على حبيبها الاجنبي وصرحت ان والدها لا ينفق عليها وانها بسبب ظروف كورونا لم تلتق به منذ سنتين لكنها تتواصل معه باستمرار.

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