شاهد .. فنانة حسناء تعرضت للتحرش عدة مرات أثناء التصوير.. والمفاجأة في صلة قرابتها بدلال عبد العزيز!

انت الان تتابع خبر فنانة حسناء تعرضت للتحرش عدة مرات أثناء التصوير.. والمفاجأة في صلة قرابتها بدلال عبد العزيز! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - من أبشع المواقف التي تظل راسخة في ذاكرة بعض الفنانات التعرض للتحرش وهو ماتعترف به بعضهن، كمساهمة منهن لتشجيع الفتيات على تخطي التجارب المريرة بسلام.

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وكشفت الفنانة ميساء مغربي عن تعرضها للتحرش من قبل فنانين ومخرجين أثناء عملها في تصوير أعمالها الفنية.

وقالت في أحد لقاءاتها الإعلامية، أنها تتعرض بصفة مستمرة للتحرش منذ طلاقها، مضيفة أنها كانت تدعي الغباء من أجل التخلص من هذه المواقف.

وكانت الفنانة ميساء مغربي من السباقات بمحاولة مواجهة التحرش من خلال مشاركتها ببرنامج تلفزيون واقع.

ولايعرف الكثيرون أن الفنانة ميساء مغربي ترتبط بصلة قرابة مع الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وبناتها دنيا وإيمي سمير غانم.

وكشفت دنيا سمير غانم في حوار سابق ببرنامج مغربي الأخيرة الذي يحمل اسم "دبي كروز" عن صلة قرابتها بالفنانة المغربية.

وأكدت دنيا سمير غانم على علاقتها القوية بمقدمة البرنامج ميساء مغربي، لتكشف للجمهور عن صلة قرابتهما وهي أن خالة ميساء متزوجة من خالها، ولهذا فأن علاقتهما قوية وعادة ما تساعدها عندما ترغب في أن تعلمها اللهجة الخليجية.34659158