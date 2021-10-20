شاهد .. النجمة نسرين طافش باطلالة مثيرة وجميلة وتبهر الجميع وكأنها فراشة وترتدي فستان أزرق !؟(صور)

انت الان تتابع خبر النجمة نسرين طافش باطلالة مثيرة وجميلة وتبهر الجميع وكأنها فراشة وترتدي فستان أزرق !؟(صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/20 الساعة 02:30 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة السورية ​نسرين طافش مجموعة صور مثيرة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام .

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​وظهرت نسرين طافش في الصور في الحفل الموسيقي في رابع أيام مهرجان الجونة السنمائي مرتدية فستان أزرق مثيرة كت طويل مفتوح من منطقة الصدر .

وعلقت على الصور: “من الحفل الموسيقي لروائع الموسيقى التصويرية لاهم الأفلام

كما ونالت صور نسرين إعجاب المتابعين الذي علقوا عربين عن جمال إطلالتها .

كما و جدير بالذكر أن مسلسل “المداح” يتضمن نخبة من النجوم أبرزهم، حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسـرين طافش، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان،

محسن منصور، جمال عبد الناصر، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت ، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدى رفعت، بسمة ماهر وآخرين ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج .84459157