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شاهد .. السعودية هند القحطاني بدلع وضحك تصدم المتابعين بقولها: أحب أن أزرطه!؟ (فيديو)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/20 الساعة 04:00 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت النجمة السعودية هند القحطاني فيديو لها أثار جدلًا واسعًا وسط متابعيها على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي سناب شات .

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وظهرت هند القحطاني في الفيديو وهي تشرب عصير من الخضراوات. وقالت وهي تعطي معلومات عنه: “إذا أردتم إشربوه على مهل، ولكن أنا أحبه أزرطه على طول” .

 

 

وأثار استخدم هند مصطلح أزرطه جدلًا واسعًا إعتبره المتابعون غريب، اعتقد البعض أنها تقصد فعل مخجل، لكنها كانت تقصد بـ”أزرطه”  أنها تفضل أن تشرب العصير على دفعة واحدة .

 

وقال أحد المتابعين معلقًا على الفيديو: “ما منقول ها لمصطلح منقول تسرطه”. وإعتبر أن هند تحاول لفت الأنظار حولها ليس إلا من خلال استخدم مصطلحات غير لائقة .85175107

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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