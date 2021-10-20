شاهد .. الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف تطلق توقعاتها الجديدة ومفاجآت قوية تنتظر الشعب السعودي

انت الان تتابع خبر الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف تطلق توقعاتها الجديدة ومفاجآت قوية تنتظر الشعب السعودي والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أطلت العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف عبر قناتها على “يوتيوب” حيث كشفت عن توقعات جديدة تخص المملكة العربية السعودية.

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وقالت عبد اللطيف وفقا لمتابعة "أحداث نت" إن السعودية ستكون أول بلد عربي يتخطى كرونا وذلك من خلال جهود وقائية جديدة وغير مسبوقة وسيلعب الشعب السعودي دورا كبيرا في الالتزام بالاجرائات الوقائية مما سيساعد على انحصار الوباء بشكل شبة تام.

وفيما يخص القرارات الملكية القادمة توقعت العرافة اللبنانية أن الجيش السعودي سيكون له النصيب الاكبر من القرارات الملكية القادمة مشيرة إلى أن ولي العهد السعودي سيتخذ قرارات مهمة لتحسين وضع جميع أفراد وضباط الجيش السعودي.

وأكدت أن قيادة ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان ستجعل السعودية مملكة السياحة بامتياز والتي ستفتح ابوابها عن العالم عبر مشاريع سياحية تؤسس لمستقبل باهر ومشرق وتكون محط الأنظار.

وتوقعت أن يتصدر ولي العهد السعودي الواجهة العالمية من خلال خطة اقتصادية وسياحية على مستوى العالم الحديث لافتة إلى أن العاصمة الرياض ستكون من أجمل المدن السياحية عالميا.

وأوضحت أن الاهتمامات السعودية ستتركز على ثلاث قضايا عربية بارزة تبدأ باليمن ومن ثم سوريا وتنتهي بلبنان وبرعايه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبقياده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتوقعت سيدة التوقعات حصول انفراجة تصب في مصلحة العلاقات السعودية الايرانية مشيرة أنها لا تستبعد زيارات متبادلة بين السعودية وايران خلال المراحل القادم .79251847