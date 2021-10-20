شاهد .. فضيحة رولا يموت بالأحمر حديث المتابعين .. اتفرج

انت الان تتابع خبر فضيحة رولا يموت بالأحمر حديث المتابعين .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت ​رولا يموت​ صورة جديدة لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، من جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت فيها بطريقة غير اعتيادية، اذ تعود المتابعون على ان تكون جلسات التصوير التي تخضع لها جريئة كثيرا، لكن هذه المرة لم تكن كذلك، فراح البعض يمزحون بالتعليقات، ويكتبون "فضيحة رولا يموت وهي ترتدي الثياب".

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رولا يموت بدت بغاية الأناقة والجمال، فاختارت جاكيت باللون الاحمر، ونسقته مع جينز ضيق، كما انها سرحت شعرها بطريقة بسيطة ووضعت مكياجاً قوياً، جعل ملامحها تبرز أكثر.

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