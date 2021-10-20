شاهد .. ماذا ينتظرنا خلال الأيام القادمة؟.. العرافة الشهيرة ليلى عبداللطيف تصعق الجميع بتوقعات هي الأولى من نوعها

انت الان تتابع خبر ماذا ينتظرنا خلال الأيام القادمة؟.. العرافة الشهيرة ليلى عبداللطيف تصعق الجميع بتوقعات هي الأولى من نوعها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/20 الساعة 05:30 مساءً | (هبه الوهالي)

أطلت "سيدة التوقعات" ليلى عبد اللطيف عبر قناتها على "يوتيوب" حيث كشفت عن توقعات جديدة عن لبنان ودول العالم.

وفيما خصّ توقعات ليلى عبد اللطيف عن لبنان، فقد تركّز مجملها عن سعر صرف الدولار، وأزمة المحروقات والكهرباء، وكذلك عن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.

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الراقصة المغربية نور الطالبي

في شهر فبراير الماضي، نشرت الراقصة المغربية نور الطالبي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على انستجرام، ظهرت فيها بأحدث إطلالاتها يعد فيديو الرقص المثير للجدل على تطبيق انستجرام.



وظهرت المغربية نور الطالبي، في الصور بملابس كاجوال من القطيفة، باللون النبيتي، وتفاعل معها الجمهور من خلال الإعجاب والتعليق على الصور.



جاء ذلك بعدما تداول عدد كبير من رواد السوشيال الميديا لاسيما انستجرام، مقطع فيديو قصيرا للراقصة المغربية نور الطالبي، وهي ترقص في إحدى حفلات الزفاف بطريقة مثيرة.



وظهرت نور الطالبي، ترتدي القفطان المغربي، وتؤدي وصلة من الرقص الشرقي أمام أحد الأعراس المغربية، في ظل تفاعل الحضور معها بالرقص والتصوير بالهواتف الجوالة.

الفيديو أحدث جدلًا بين نشطاء السوشيال ميديا، لاسيما انستجرام، وتباينت التعليقات بين الإعجاب برقص نور الطالبي، وبين تلميحات حول عملية التحويل الجنسي التي أجرتها من فترة طويلة.



يذكر أن نور الطالبي، اسمها الحقيقي قبل إجراء عملية التحول الجنسي: نور الدين الطالبي، وولدت عام 1970 بمدينة أكادير المغربية، وبعد إجراء العملية أبقت على اسم نور فقد بدلًا من «نور الدين».



حنان الطويل

عاشت حنان الطويل حياة مليئة بالصراعات، والعنف، والانتقادات، قبل تحولها جنسيًا إلى امرأة، حيث كانت تعيش باسم "طارق" وظلت حبيسة ميولها الأنثوية ومظهرها الذكورى إلى أن قررت أن

تتحول إلى أنثى، وهو ما تسبب فى اضطرابات نفسية حتى انتهت حياتها فى مستشفى المجانين، دون معرفة السبب الحقيقي هل هو الانتحار أم الصدمات الكهربائية، أم مجرد أزمة قلبية أنهت معاناتها كما تردد فور وفاتها فى 1 ديسمبر 2004.

قبل أن تجرى حنان الطويل عملية التحول الجنسى كانت تعيش باسم "طارق" وتعرضت للتهميش من طرف المجتمع الذي كان تعيش فيه فلم يتقبلها أحد، فقررت خلال رحلات سفرها الكثيرة للدول العربية، أن تجري عملية في إحداها ليتحول بعدها إلى النجمة السينمائية المشهورة حنان الطويل.



عادت "حنان" بشكلها الجديد لأسرتها التي احتضنتها ولم تغضب من قرارها، لعله بسبب معرفتهم بمعاناتها الطويلة في إنكار جسدها كرجل. 67318367