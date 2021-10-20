شاهد .. الوليد مقداد بموقف لا يحسد عليه.. هذا ما حصل معه في الطريق... شاهدوا

انت الان تتابع خبر الوليد مقداد بموقف لا يحسد عليه.. هذا ما حصل معه في الطريق... شاهدوا والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعرض نجم طيور الجنة الوليد مقداد لموقف صعب ومحرج خلال قيادته سيارته في الطريق.

63867265

وفي التفاصيل تعطلت سيارة الوليد ولم تعد تعمل لكي يقودها الا انه طمأن محبيه ان هناك شباب ساعدوه لاعادة تشغيل السيارة والعودة.

وتفاعل المتابعون مع هذا الموقف الصعب الذي مر به الوليد خصوصا انه محبوب كثيرا وصاحب جماهيرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب وقد استطاعت عائلة مقداد ان تحقق نجاحا كبيراً منذ فترة طويلة عندما كان الوليد وشقيقه معتصم طفلين يغنيان على قناة طيور الجنة.

63867265