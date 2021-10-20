شاهد .. لفظ معيب من نادين نجيم يثير ضجة وهي ترفض الاعتذار

انت الان تتابع خبر لفظ معيب من نادين نجيم يثير ضجة وهي ترفض الاعتذار والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثار لفظ خاطئ بغير معناه للممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك خلال لقاء سريع على هامش مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي، وأثناء حديثها عن إمكانية تصوير جزء ثانٍ من مسلسل 2020.

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واستبعدت نادين خلال الحوار أن يكون هناك أي جزء جديد، وقالت: “حتى اللحظة لم يتم الاتفاق على تصوير جزء جديد من العمل، بالمبدأ لا أعتقد انه سيكون هناك جزء”.

وتابعت بعفوية: “لا اعلم حتى الساعة لا يوجد ولكن ممكن يطلعوا بفكرة (خرائية)، ليصحح لها المذيع الكلمة المقصودة وهي خرافية.والملفت ان نادين لم تتراجع او تصحح العبارة بل بررت ما صرحت به وقالت: “خرافية من خرفان، خرائية باللبناني”.

ورغم ان الكلمة خانت نادين في التعبير عن رأيها وكان واضحًا أنها لم تقصد المعنى الذي يعتبر من الكلمات النابية التي لا يتم استخدامها أمام الكاميرا، إلا ان المقطع ضج السوشيال ميديا وتم تداوله بكثافة وانقسمت التعليقات بين من هاجمها ومن اعتبر الامر عفوي ولا يحمل أي إساءة.

بدورها، أوضحت نادين ما الذي كانت تقصده وقالت “فكرة خرائية او خراقية ؟ مممم نفس المعنى ! خرائية بالعربي الدارج و خراقية من كلمة خارقة وبقللي بكل ثقة خرافية عم يصححلي ! وخرافية يعني فكرة غير حقيقية تنتمي الى عالم الوهم يا ريت ما حكي كان احسن، مزحت و قلتله خرافية خرفان حتى ما نقول عم يحكي خرافات!”كما ردت على من طالبوها بالاعتذار بالقول: “قدم اعتذار ؟ ليش انا هنت حدا ؟ ما عندكم غيري تحكو عنو وتعلقوا غليه؟ حكيت كلمة وكفيت ومزحت معه وقلتله انا عندي مصطلحاتي شو المشكلة ما فهمت؟16625882