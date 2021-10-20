شاهد .. تدهور الحالة الصحية للفنان جورج وسوف داخل المستشفى يتصدر مواقع التواصل

انت الان تتابع خبر تدهور الحالة الصحية للفنان جورج وسوف داخل المستشفى يتصدر مواقع التواصل والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار تفيد بتدهور الحالة الصحية للفنان جورج وسوف بسبب اصابته بفيروس كورونا ما استدعى دخولة للمستشفى في بيروت، وأثار هذا الخبر ضجة واسعة من قبل جمهور الفنان وسوف، وتم تداول الخبر بشكل مكثف على المواقع.

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ونتيجة للضجة العارمة التي سببها خبر تدهور صحة الفنان جورج وسوف، خرج مصدر مقرب من الفنان عبر احد المواقع الفنية ونفى هذه الإشاعات، وأكد أن صحة جورج وسوف بخير، كما أنه تلقى جرعتين من لقاح كورونا.

هذا ويفضل الفنان جورج وسوف دائماً عدم الرد على الشائعات التي تتناول صحته خصوصاً في الفترة الاخيرة، حيث طالته الكثير من الشائعات التي تسيئ للفنان ومحبيه.

يذكر ان الفنان جورج قد فاجأ الجمهور بوقت سابق بنشره صورة له مع الفنانة ​هدى حداد​ شقيقة السيدة ​فيروز​، وذلك على حسابه الخاص على انستغرام، وعلق على الصورة: "صدفة حلوة جمعتني اليوم بالفنانة هدى، ابتسامة وروح حلوة وذوق أيام الزمن الجميل".80860716