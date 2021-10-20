اتفرج – هنا شيحة تعلق على قرار شقيقتها حلا بالاعتزال

شكرا لقرائتكم خبر عن هنا شيحة تعلق على قرار شقيقتها حلا بالاعتزال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علقت الفنانة هنا شيحة لأول مرة منذ أزمة شقيقتها المعتزلة حلا شيحة عبر السوشيال ميديا، وقرار ارتدائها الحجاب مرة أخرى.

وفي وقت سابق رفضت هنا شيحة التعليق في وقت سابق على أزمة حلا شيحة، وانفعلت على أحد المراسلين الصحفيين بعد سؤالها عن رأيها في قرار شقيقتها .

وقالت هنا شيحة :” ان مواقع التواصل الاجتماعي، تسيء التعامل مع الأزمات سواءً بخصوص أزمة شقيقتها أو أي أزمة أخرى، فالسوشيال ميديا تُخرج التصريحات من سياقها وتضعها في سياق مختلف يخدم أغراض أخرى بعيدة عن فحوى الأزمات الحقيقية “.

بينما دافعت هنا شيحة عن استخدام حلا للسوشيال ميديا في أزمتها الأخيرة قائلة: “ساعات بيبقى في حاجات لازم تتقال بالطريقة دي، لأنه الفعل أصلا كان كده، لو الفعل عامل كده طب أنا هرد فين؟ هرد في التليفون؟ لا طبعا آسفة”.

تابعت هنا شيحة: “لو أنا جيت هاجمت لميس على إنستقرام، وقولت لميس عملت كذا كذا، ما كلمتكيش وما قولتش ده بيننا، ما رفعتش التليفون وقولت كذا زي ما بيحصل، فأنا بالفعل عملت كده على الملأ، فلميس هترد إزاي؟”.

حيث أن علاقتها بشقيقتها حلا على خير ما يرام، مشيرة إلى أنها شقيقتها وحبيبتها قائلة: “دي حبيبة قلبي”.

يذكر أن حلا شيحة قررت اعتزالها مؤخرا، وعودتها لارتداء الحجاب، وعلقت على شطبها من نقابة المهن التمثيلية قائلة: “هنيئا لي”.