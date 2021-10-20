شاهد .. السعودية هند القحطاني تفضح فنان عربي معروف وتتهمه بالسادية والاعتداء .. لن تصدق من يكون؟

انت الان تتابع خبر السعودية هند القحطاني تفضح فنان عربي معروف وتتهمه بالسادية والاعتداء .. لن تصدق من يكون؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/20 الساعة 09:00 مساءً | (هبه الوهالي)

أعادت وسائل التواصل الاجتماعي نشر فيديو نشر قبل أشهر للناشطة السعودية هند القحطاني وهي تتهم فنان عربي معروف بالسادية والاغتصاب .

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فتحت الناشطة السعودية المقيمة في أمريكا هند القحطاني، نيران هجومها على الفنان المغربي المعروف سعد لمجرد، واصفة إياها بالسادي المغتصب.

وقالت القحطاني في مقطع فيديو إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إن الفنان سعد لمجرد عدوها اللدود بسبب أنه سادي مغتصب.



وأضافت: “أكره سعد لمجرد كنت لا أحب الحديث عنه في الفترة الماضية، ولكن بعد أن أدانته السلطات الفرنسية فأراه مغتصباً وعدوا لدوداً للمرأة”.



وتابعت القحطاني: “المثير بالنسبة لي أنه كرر هذا التصرف المشين عدة مرات، ولذلك أطلق عليه سادي مغتصب”.



يُذكر أن لمجرد سُجن فى فرنسا مرتين، بسبب إتهامه في قضيتي اغتصاب.



وأثار الفيديو موجة جدل بين متابعيها، إذ أيدها البعض في هجومها، بينما هاجمها آخرون معتبرين أنه لا تفرق عنه كثيرًا، كونها خرجت عن تقاليد شعبها وتستعرض جسدها للجميع دون حياء، حسب قولهم.49750020