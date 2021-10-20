شاهد .. صديقتها المقربة تخونها مع زوجها.. ممثلة شهيرة وزوجة عمرو دياب الأولى تروي قصتها المأساوية

انت الان تتابع خبر صديقتها المقربة تخونها مع زوجها.. ممثلة شهيرة وزوجة عمرو دياب الأولى تروي قصتها المأساوية والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/20 الساعة 10:00 مساءً | (هبه الوهالي)

كشفت الفنانة شيرين رضا في وقت سابق أنها تعرضت للخيانة الزوجية من قبل صديقتها المقربة، مشيرة إلى أنها لم تتحدث معها، منذ فترة طويلة، وحتى الآن.

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وقالت شيرين رضا لأول مرة خلال برنامج «بصراحة»، الذي تقدمه الفنانة يسرا، تعرضها لخيانة الصديقة والزوج معا، فقالت: «اتعرضت للخيانة مرة من أعز صديقاتي، خانتني مع زوجي».

وتابعت شيرين رضا حديثها: «مش بكلمها لحد النهاردة، واتوجعت جدا لأني مكنتش مصدقة اتوجعت منها أكتر ماتوجعت من جوزي عشان كنت متوقعة دا منه، لكن الوجع من الست أقوى».



وكانت ردت الفنانة شيرين رضا على الجدل الذي أثير بعدما كشفت عن مهرها من زوجها السابق الفنان عمرو دياب، ووالد ابنتها «نور».



وقالت رضا، في لقاء صحفي، إن "المهر ده حاجة رمزية، غير كده أنا بشوفه أنه بيشتريني، أنا بالنسبالي أُفضل حاجة رمزية، ولو مش 25 قرش تمام أنا موافقة بـ100 مليون دولار».



وأضافت أن ابنتها نور عمرو دياب لها حياتها الخاصة، وهي من تقرر لنفسها، متابعة: "أنا كل اللي أقدر أعمله إني أقولها التجارب بتاعتي، وأنا مقولتش إني مش عايزاها تتجوز، قولت عايزاها تبقى سعيدة".47174627