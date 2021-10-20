شاهد .. كانت بتدلّع.. بوسي شلبي تسخر من مرض ياسمين عبد العزيز والجمهور في صدمة!

انت الان تتابع خبر كانت بتدلّع.. بوسي شلبي تسخر من مرض ياسمين عبد العزيز والجمهور في صدمة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/20 الساعة 10:30 مساءً | (هبه الوهالي)

أثارت الإعلامية بوسي شلبي، الكثير من الجدل بعد تصريحاتها الجديدة للفنانة ياسمين عبد العزيز.

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ووجهت بوسي كلمة لياسمين خلال حلولها ضيفة في مهرجان الجونة السينمائي، بدورته الخامسة التي تجري حاليًا، وسط حضور عدد كبير من الفنانين.

وقالت بوسي شلبي خلال لقائها مع برنامج et بالعربي، إنها كانت تتابع الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز من خلال السوشيال ميديا، موضحة أن مرض ياسمين عبد العزيز لا يوجد فيه مشكلة، وهو أمر بسيط، مشيرةً إلى أنها دائمًا تحرص على الاطمئنان على الجميع.



وقال بعض الجمهور إن تصريحات بوسي تمثل استهتاراً بمرض ياسمين، فكيف يكون مرضها بسيطاً وكادت أن تفارق الحياة بسببه. وقال أحد التعليقات: بوسي كأنها عايزة تقول ان ياسمين كانت بتدلع!! فيه وقاحة أكتر من كده؟!!



وأوضحت بوسي شلبي، أنها لا تتمن المرض لأي شخص، مستكملة: أنها قضت فترة طويلة من عمرها في المستشفيات، بسبب معاناة زوجها الفنان الراحل محمود عبد العزيز مع المرض، وكذلك مرض والدها ووالدتها.



الإعلامية بوسي شلبي وخلال لقاء بوسي شلبي، ذكرت أنها تعاني من الوحدة والشعور بالحزن الدائم لعدم تواجد عائلة معها، وعدم امتلاكها الأولاد أو الزوج أو العائلة، لذلك هي تشعر بالوحدة دائمًا،

قائلةً: أنا لو مشتغلتش هاموت حياتي كلها للشغل، لو قعدت من غير شغل هنتحر، أنا معنديش حاجة لا أولاد ولا زوج ولا أم ولا عيلة، قاعدة بطولي، وطاقتي كلها للشغل، وبعشق شغلي.



وتابعت بوسي شلبي: بخدر نفسي من أني أنسى الزعل اللي في حياتي بأني أشتغل، ودايمًا بقول ميغركوش الوجه اللي بيتصدر للسوشيال ميديا ولا الإعلام، لأن ده بيبقى شغلنا، لكن اللي جوانا حاجة تانية خالص.37025826