شاهد .. فنانة سعودية تثير الجدل بتصويرها لنفسها من دون ملابس تماماً ..تتخطى كل حدود الجرأة!؟

انت الان تتابع خبر فنانة سعودية تثير الجدل بتصويرها لنفسها من دون ملابس تماماً ..تتخطى كل حدود الجرأة!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/20 الساعة 09:30 مساءً | (هبه الوهالي)

أثارت عارضة الأزياء السعودية ​باربي نجد​ المعروفة بمودل جيجي الجدل مجدداً وذلك بنشرها صوراً وفيديوهات مثيره عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي .

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ونشرت باربي مقطع فيديو تظهر فيه عارية تماماً وتجلس على كرسي، وتحمل هاتفها بيدها، وتصور نفسها أمام المرآة.

وكان هذا المقطع المصور قد أثار جدلاً واسعاً لدى متابعي باربي، فمنهم من أحبوا إطلالتها هذه، وتركوا لها الكثير من القلوب الحمر في تعليقاتهم،

ومنهم من إنتقدوها بسبب هذه الإطلالة، وقالوا إن باربي تخطت كل الحدود الحمر للجرأة.63923345