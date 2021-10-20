شاهد .. أجمل فنانة في مصر زوجها طلقها خوفاً من الخيانة .. لن تتخيل من تكون ؟

انت الان تتابع خبر أجمل فنانة في مصر زوجها طلقها خوفاً من الخيانة .. لن تتخيل من تكون ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/20 الساعة 11:30 مساءً | (هبه الوهالي)

تعتبر من فنانات الصف الثاني، فلم تقدم بطولة مطلقة طوال مشوارها الفني، ولدت ناهد عبد الفتاح جبر، في 11 يوليو 1945، تخرجت في معهد السينما قسم إخراج،

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لتعمل كمخرجة وممثلة سينمائية ومسرحية، قامت "جبر" بإخراج أفلام للتليفزيون هي:"موسيقى رخيصة" "رجل طيب"، قبل أن يكتشفها المخرج "حلمي حليم".



تزوجت "ناهد جبر"، مرتان، أولهما في بداية حياتها الفنية من لاعب الكرة "عصام بهيج"، وانفصلت عنه بعد انجابها منه ابنتهما "مايسة"، بسبب كثرة المشاكل والخلافات بينهما.

وكان زواجها الثاني من الفنان سناء شافع، والذي اشتهر بتعدد زيجاته والتي وصلت إلى 9 زيجات، ولكن انتهى زواجهما أيضا بالفشل وتم الطلاق؛ وتحدث الفنان سناء شافع، عن سبب انفصاله عن الفنانة ناهد جبر، وقال خلال لقائه في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا:



ناهد فيها كل شئ جيد، إنسانة جيدة، سلوك جيد، مخ كبير، سبب انفصالي عنها أنها ما بتحبش الخيانة، "عيني فارغة" على حسب تعبيره.



اعتزلت الفنانة ناهد جبر التمثيل في بداية الألفينيات وقررت ارتداء الحجاب والتفرغ لأسرتها.54915784