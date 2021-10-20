شاهد .. أول ظهور لزوجة أبو هشيمة الأولى.. اتفرج جمالها الخارق الذي فاق التوقعات وأدهش الجمهور

انت الان تتابع خبر أول ظهور لزوجة أبو هشيمة الأولى.. اتفرج جمالها الخارق الذي فاق التوقعات وأدهش الجمهور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ما لا يعلمه الكثيرون أن رجل الأعمال المصري الشهير "أحمد أبو هشيمة" كانت متزوجاً في عمر الـ 22 وبالتحديد في فترة الدراسة الجامعية من زميلته المدعوة "عبير".

28765144

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور لرجل الاعمال أحمد أبو هشيمة مع أبنائه، وصورة لزوجته الأولى عبير والتي بدت في غاية الأناقة والجمال. وظهرت زوجته الأولى والتي تدعي عبير في صور بمفردها وأظهرت الصورة ملامحها بشكل كبير.يشار إلى أن أحمد أبو هشيمة تزوج 3 مرات أول مرة من والدة أبنائه والمرة الثانية من اللبنانية هيفاء وهبي والمرة الثالثة من الفنانة ياسمين صبري.

وقبل أيام حرص رجل الاعمال أحمد ابو هشيمة على مشاركة متابعية صورة جديدة عبر حسابة الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام.

و ظهر أحمد ابو هشيمة في اطلالة رومانسية برفقة زوجتة ياسمين صبري والتي لفتت الأنظار بإطلالة مميزة وجذابة، حيث ارتدت فستان طويل اصفر ذو أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بالقماش اللامع الذي كشف عن رشاقتها.

و كانت أحدث أعمال ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" رمضان 2020، مع النجوم: “أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.

28765144