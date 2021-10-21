شاهد .. من هو حب حياة هند رستم الوحيد ؟.. رفضت رشدي أباظة وصلاح ذو الفقار وماتت في سبيله .. لن تصدق من يكون؟

انت الان تتابع خبر من هو حب حياة هند رستم الوحيد ؟.. رفضت رشدي أباظة وصلاح ذو الفقار وماتت في سبيله .. لن تصدق من يكون؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بدأت هند رستم حياتها الفنية بدور صغير في أغنية "اتمخطري ياخيل" من فيلم غزل البنات مع نجيب الريحاني وليلى مراد،

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لتنطلق بعد ذلك وتصبح من أهم نجمات زمن الفن الجميل، واستطاعت الفنانة هند رستم الحصول على لقب ملكة الإغراء.

رغم اعتبار الكثيرين الفنانة هند رستم أيقونة الإغراء والأنوثة، دون منافس، إلا انها لا تحب إطلاقًا أن يصفها أحد به، فكان مفيد فوزي أول من أطلق عليها هذا اللقب، - ملكة الإغراء- الذي تشعر بالضيق عند سماعه، لكن ضيقها منه لفت انتباهها لتغيير الاتجاه والأدوار التي كانت تجسدها في أفلامها.

رفضت الزواج من رشدي أباظة وصلاح ذو الفقار

كانت الفنانة الراحلة هند رستم ملكة، وأيقونة للأنوثة والرقة، وعشقها الكثيرين، وكان على رأسهم الفنانين رشدي أباظة، وصلاح ذو الفقار، اللذان أحباها بشدة، وعرضا عليها الزواج، لكنها قابلتهم بالرفض.

فضلت الفنانة هند رستم الزواج من الدكتور محمد فياض، الذي أحبته كثيرًا وتزوجته، دون صلاح ذو الفقار ورشدي أباظة، فكان زوجها الثاني بعدما تزوجت للمرة الأولى من المخرج حسن رضا، وأنجبت منه ابنتها "بسنت"، لكنها انفصلت عنه بعد ذلك، ليكن "فياض" زوجها الثاني والأخير، وحب حياتها.

قرار اعتزال هند رستم الفن

تزوجت الفنانة الراحلة هند رستم، من الدكتور محمد فياض، عندما كان في بداية حياته العملية، بينما كانت هي نجمة يتحدث عنها الجميع، فكانت تحبه كثيرًا، وتحب أن يناديها الجميع بلقب "مدام فياض" لشدة حبها له.

كان الدكتور محمد فياض، على ثقة كبيرة بأعمال زوجته الفنانة هند رستم، وكان يدعمها ولا يعترض على أدوارها الفنية، لكنها في عام 1977م، قررت اعتزال الفن والتفرغ لحياتها الشخصية وزوجها وتربية ابنتها.

اكتئاب انتهى بالوفاه

كانت الفنانة الراحلة هند رستم تحب حياتها الشخصية، وأسرتها الصغيرة، ما تسبب في دخولها في حالة اكتئاب شديدة بعد وفاة زوجها الراحل الدكتور محمد فياض، ما أدى إلى وفاتها بعد أقل من عامين على رحيله.

فارقت الفنانة هند رستم عالمنا في 8 أغسطس 2011، عن عمر يناهز 79 عام، في إحدى المستشفيات الكبرى بمدينة الجيزة، بعد صراع لم يدم أكثر من يومين مع المرض.71402709