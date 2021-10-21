شاهد .. نانسي عجرم تأسر القلوب وتدهش الجمهور.. أطلت بفستان ذهبي خطفت فيه الأنظار وهكذا رقصت بدلع (فيديو)

انت الان تتابع خبر نانسي عجرم تأسر القلوب وتدهش الجمهور.. أطلت بفستان ذهبي خطفت فيه الأنظار وهكذا رقصت بدلع (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/21 الساعة 12:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

أحيت الفنانة نانسي عجرم مساء أمس الثلاثاء حفل إفتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس

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وتألقت نانسي بالحفل بفستان طويل مكشوف الأكتاف باللون الذهبي وحزام بسيط باللون الأسود.

إطلالة نانسي أثارت إعجاب الجمهور الذي تداول صُورها على نطاق واسع إلى جانب فيديوهات من الحفل

الذي غنت فيه آخر أعمالها المُصورة "سلامات" وأغانيها القديمة كما أنها تصدرت التراند.46237767