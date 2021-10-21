شاهد .. الناس بتكبر وهي بتصغر: مُجدداً هيفاء وهبي تُشعل المواقع وتجنن الشباب.. ظهرت بفستان قصير ضيق أبرز جمالها (صورة)

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انت الان تتابع خبر الناس بتكبر وهي بتصغر: مُجدداً هيفاء وهبي تُشعل المواقع وتجنن الشباب.. ظهرت بفستان قصير ضيق أبرز جمالها (صورة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/21 الساعة 01:30 صباحاً | (هبه الوهالي)
نشرت الفنانة هيفا وهبي صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.
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وكالعادة لفتت هيفا الأنظار حيث ظهرت بفستان قصير ضيق أبرز جمال قوامها. ونسقت معه حذاء باللون الأسود وحقيبة باللون الأصفر.
كما اعتمدت اكسسوار القبعة ما زاد إطلالتها أنوثة.
ولفت المتابعون جمال هيفا التي بدت أصغر بكثير من عمرها.
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