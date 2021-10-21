شاهد .. الناس بتكبر وهي بتصغر: مُجدداً هيفاء وهبي تُشعل المواقع وتجنن الشباب.. ظهرت بفستان قصير ضيق أبرز جمالها (صورة)

ولفت المتابعون جمال هيفا التي بدت أصغر بكثير من عمرها.

كما اعتمدت اكسسوار القبعة ما زاد إطلالتها أنوثة.

وكالعادة لفتت هيفا الأنظار حيث ظهرت بفستان قصير ضيق أبرز جمال قوامها. ونسقت معه حذاء باللون الأسود وحقيبة باللون الأصفر.

انت الان تتابع خبر الناس بتكبر وهي بتصغر: مُجدداً هيفاء وهبي تُشعل المواقع وتجنن الشباب.. ظهرت بفستان قصير ضيق أبرز جمالها (صورة) والان مع التفاصيل

سعد محمود

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