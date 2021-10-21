شاهد .. بعد الانتقادات اللاذعة.. ميس حمدان ترد على رقصها الجريء مع محمد رمضان!؟

انت الان تتابع خبر بعد الانتقادات اللاذعة.. ميس حمدان ترد على رقصها الجريء مع محمد رمضان!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/21 الساعة 02:00 صباحاً | (هبه الوهالي) تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة الأردنية ميس حمدان وهي ترقص على المسرح في مهرجان الجونة السينمائي مع الفنان المصري محمد رمضان بطريقة غريبة. 30687827 ولاقت الفنانة الأردنية انتقادات واسعة على طريقة دخولها واقتحامها للأجواء وسط حضور كبير من الفنانين والمصورين و خرجت ميس حمدان لترد على الانتقادات اللاذعة التي واجهتها، حيث قالت: ” مش هلقد محضرة للموضوع، هم كانوا عم بفتشوا على حدا فنان وحدا بيعرف يرقص ويغني، و عنده هاي القدرات نوعًا ما استعراضية فحكيوني وقالولي بتحبي تشاركي معنا وأنا كتير إنبسطت”. و أضافت حمدان” رغم انه كانت الرقصة ووقتها قصير وبسيط ما طلعت وعملت شي كتير وعظيم، لكن كنت بتمنى إنه يكون أكتر من هيك بكتير”، مؤكدة على أنه لا يوجد داعي للانتقادات التي واجهتها”. و يذكر أن الفنانة الأردنية ميس حمدان قد شاركت في اليوم الأول والثالث من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، إلى جانب العديد من الفنانين والمشاهير. 30687827 30687827