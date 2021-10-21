شاهد .. أشرف زكي يكشف لأول مرة موقفا لدنيا سمير غانم يوم وفاة والدها.. لن تصدقوا ماذا فعلت

انت الان تتابع خبر أشرف زكي يكشف لأول مرة موقفا لدنيا سمير غانم يوم وفاة والدها.. لن تصدقوا ماذا فعلت والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - روى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، موقفًا مؤثرًا للفنانة دنيا سمير غانم ودورها في مساعدة زملائها، مشيرًا إلى أنه كتب رسالة على الجروب المخصص للفنانين من أجل مساعدة بعضهم يوم وفاة الفنان الراحل سمير غانم، بشأن معاناة زميل من مشكلة ما.

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وقال زكي، خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، إنه فوجئ برسالة من دنيا على الخاص لتخبره أنها سترسل مبلغًا ماليًا له بعد يومين، معقبًا: «اتخضيت وقلت لها إنتي في إيه ولا إيه، قالت لي ادعي لبابا وماما».

وأشار إلى أنه اختار الحديث عن هذا الموقف لأن «دنيا» وُضعت في موقف صعب وهو وفاة والدها ووجود ووالدتها في المستشفى حينها، مؤكدًا أنه لم يستطع الحديث معها بعدما بعثت بالرسالة إليه.

وذكر أن نقابة المهن التمثيلية لديها أعظم مشروع علاج في جمهورية مصر العربية، متابعًا: «لا أمتلك موارد لكن الأسرة الفنية معي ولما بعوز حاجة بكلمهم، عامل جروب للنجوم وبكلمهم وبيساهموا فعلا، الأسرة الفنية بتشيلني ومبنسبش حد، معندناش في النقابة كلمة لا».

وأشاد بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعظيم موارد النقابات الفنية من خلال تعديل تشريعي بمجلس النواب، قائلًا إن يوم الاثنين المقبل سيشهد أول جلسة في لجنة الثقافة وهو ما وصفه بأنه «فاتحة خير أول مرة تحدث».

ولفت إلى أن النقابة تحصل على نسبة قيمتها 2% من عقد الممثل مهما بلغت قيمة العقد، متابعًا أن الحصول على نسبة أعلى من عقود الفنانين الكبار أمر غير دستوري لأن النقابة تتعامل مع الجميع على قدم المساواة33015940