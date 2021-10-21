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شاهد .. كريستيانو رونالدو يخرج عن صمته ويوضح حقيقة إنفصاله عن جورجينا رودريغز بطريقة ذكية!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/21 الساعة 02:00 صباحاً | (مايا)

نشرت عارضة الأزياء ​جورجينا رودريغز​ غلاف مجلة L'officiel الذي تصدرته وأطلت بفستان قصير احمر اللون وخطفت الأنظار بجمالها الطبيعيوحصدت الصور التي نشرتها اهتمام المحبين والمعلقين أبرزهم حبيبها نجم كرة القدم كريستيانو رونالد الذي علق برموز كثيرة كلها قلوب وقبلات تعبيرا عن حبه لها.

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وكانت قد انتشرت اخبار عن انفصال الثنائي بعد رفض والدة كريستيانو زواج الثنائي ليتضح ان كل هذه الاخبار عارية من الصحة وان علاقة جورجينا بالسيدة دولوريس جيدة ولا تمانع الاخيرة زواج ابنها منها 24450866

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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