شاهد .. مش هرفع الفستان.. فنانة شهيرة تثير الجدل بمهرجان الجونة بعد إطلالات جريئة لزميلاتها

انت الان تتابع خبر مش هرفع الفستان.. فنانة شهيرة تثير الجدل بمهرجان الجونة بعد إطلالات جريئة لزميلاتها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/21 الساعة 02:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

أثارت الفنانة صبا مبارك حالة من الجدل عبر السوشيال ميديا، منذ قليل، بظهورها على الريد كاربت بمهرجان الجونة اليوم، حيث قامت بمزاحة المصورين الحاضرين في عرض فيلم «أميرة»، المُقام حاليًا ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الخامسة.

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حيث قالت الفنانة صبا مبارك للمصورين، بعدما طلبوا منها تصوير الفستان على السجادة الحمراء، لمهرجان الجونة السينمائي: «مش هرفع الفستان عشان محدش يصور مش عاوزة مناظر».

حيث أرتدت صبا مبارك، خلال المهرجان، فستانا باللون الأبيض المنفوش الذي أعطى لها مظهرا ساحرا، وفضلت أن تضع القليل من المكياج بالألوان الترابية الخفيفة التي أبرزت جمال ملامحها، وفضلت أن تكون تسريحة شعرها بسيطة.



وأعلن مهرجان الجونة، عن حضور عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة التي انطلقت، الخميس الماضي، وتنتهي 22 من نفس الشهر، أبرزهم يسرا، عضو اللجنة الاستشارية، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي،

طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

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