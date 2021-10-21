شاهد .. اتفرج حبيبة وائل كفوري كانت معه في الحادث وزوجته تخرج عن صمتها... اتفرج

انت الان تتابع خبر اتفرج حبيبة وائل كفوري كانت معه في الحادث وزوجته تخرج عن صمتها... اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس -

تم نقل الفنان وائل كفوري إلى المستشفى مساء الأمس، جراء تعرضه لحادث مروع في لبنان، حيث أصيب ببعض الكدمات والرضوض وحالته مستقرة.39589023

وصرح صديق مقرب من كفوري لـ برنامج ET بالعربي، انه الفنان تواجد في الطوارىء بإحدى مستشفيات بيروت، ولكنه في كامل وعيه، مشيرًا إلى أنه كان برفقة حبيبته أثناء اصطدام سيارته، وحالتها جيدة، وهي شانا عبود سيدة الأعمال في مجال القطاع المصرفي، والتي انتشرت علاقتهما منذ فترة بعد ظهورهما معا بأكثر من مناسبة.

وانتشر خبر الحادث المروع بشكل مكثف عبر جميع المواقع، وعبر الكثير من محبيه عن خوفهم وقلقهم على الفنان المحبوب، كما هنأه الكثير من الفنانين لقيامه بالسلامة بعد الحادث، ورغم الخلافات بينهما نشرت طليقته أنجيلا بشارة صورة للقديسة عبر حسابها الخاص على تويتر وعلقت عليها قائلة: "الحمدلله ع سلامتك أبو ميشيل وائل بخير الحمدلله".

فيما تداول رواد السوشيال ميديا صورتين يوضحا الحال الذي أصبحت عليه سيارة كفوري بعد الحادث، حيث تهشم الجزء الأمامي منها، وانجرفت العجلات من اماكنها الاساسية.

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