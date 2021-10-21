شاهد .. انا نار..رولا يموت بوضعية مثيرة وجريئة تعرض خلفيتها وأحدهم: (أنا كلبك)

انت الان تتابع خبر انا نار..رولا يموت بوضعية مثيرة وجريئة تعرض خلفيتها وأحدهم: (أنا كلبك) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/21 الساعة 04:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

تحظى الفنانة اللبنانية رولابموت بقاعدة شعبية كبيرة، وتتفوق ببعض أرقامها على كبار النجوم، ونعدها من المثقفات لأنها تقرأ كثيرًا وتبدي آراءها بطلاقةٍ وتعي كيف تحاور وتجيب، وليست من الفارغات.

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لكنها أحيانًا برأينا تبالغ بعرض جسدها ونتمنّى أن تظهر للناس الجوانب الفكرية والثقافية التي نعلمها عنها، ولا يعرفها كثيرون.

العديد من المكبوتين جنسيًا يتابعون رولا سرًا ويشتمونها علنًا، لكنها لا تتأثر بكلامهم لأنها تثق بنفسها.



نشر أحد متابعيها منذ قليل صورة لها ظهرت تحتسي الكحول وتعرض مؤخرتها بشكلٍ فاضح.



كتب يذلّ نفسه أمامها وكأنه بلا كرامة: (الجمال والرقة والعفة والقوة كلو فيكي مولاتي).



تابع: (اعطي كلبك اسم بليز).

لا نفهم كيف يقبل وسواه أن يذلّوا أنفسهم أمام أي من كان، وحتى ولو كانت من أجمل نساء لبنان كرولا التي أعادت نشر ما كتبه دون أن تعلّق، ربما لتفضحه أمام المتابعين وليس لأنها راضية عما فعله.63694549