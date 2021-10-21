شاهد .. بجسمها المنتفخ والمشدود الراقصة صافيناز بالمايوه وتعرض قفاها بتمايلات جريئة !؟

انت الان تتابع خبر بجسمها المنتفخ والمشدود الراقصة صافيناز بالمايوه وتعرض قفاها بتمايلات جريئة !؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/21 الساعة 04:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت الراقصة الارمنية عددًا من الصور الجديدة والتي لا تقل إثارة عن كل ما تنشره بهدف عرض الجسد والإغراء دون أي رقيب أو حسيب.

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ظهرت في الصورة بالمايوه وعرضت قفاها بوقاحة على شرفة الغرفة التي تسكن بها، ونالت صورها عددًا كبيرًا من التعليقات غير المؤدبة والمخجلة، لكنها لم تهتم ولا تحذف خاصية التعليقات.



قبل صافيناز كنا طالبنا كثيرًا بوضع حد للرقاصة سما المصري

التي كانت تنشر الفحشاء على السوشيال ميديا، لكنها سجنت ولا تزال مسجونة رغم أنها مشهورة.



صافيناز لا تختلف كثيرًا عن سما ويجب محاسبتها على كل ما تنشره بحجة ممارستها لهواية الرقص الشرقي.



للصراحة، لا نعلم ما إذا كانت تقدم رقصًا شرقيًا أم إستعراضًا لليونة جسدها، لأننا لم نرى يومًا رقصًا بهذا الشكل.



ونذكر أهم المصريات صنعن أسطورة الرقص الشرقي المحترم، ومنهن: شفيقة القبطية، سامية جمال، تحية كاريوكا، زينات علوي، نجوى فؤاد، زيزي مصطفى، دينا،فيفي عبده ولوسي33887160