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شاهد .. نانسي عجرم تأسر القلوب في تونس.. أطلت بفستان ذهبي خطفت فيه الأنظار وهكذا رقصت بدلع (فيديو)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/21 الساعة 04:00 صباحاً | (مايا)

أحيت الفنانة نانسي عجرم مساء أمس الثلاثاء حفل إفتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس.

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إطلالة نانسي أثارت إعجاب الجمهور الذي تداول صُورها على نطاق واسع إلى جانب فيديوهات من الحفل الذي غنت فيه آخر أعمالها المُصورة "سلامات" وأغانيها القديمة كما أنها تصدرت التراند.57968358

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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