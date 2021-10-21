شاهد .. نانسي عجرم تأسر القلوب في تونس.. أطلت بفستان ذهبي خطفت فيه الأنظار وهكذا رقصت بدلع (فيديو)

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/21 الساعة 04:00 صباحاً | (مايا)

أحيت الفنانة نانسي عجرم مساء أمس الثلاثاء حفل إفتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس.

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إطلالة نانسي أثارت إعجاب الجمهور الذي تداول صُورها على نطاق واسع إلى جانب فيديوهات من الحفل الذي غنت فيه آخر أعمالها المُصورة "سلامات" وأغانيها القديمة كما أنها تصدرت التراند.57968358