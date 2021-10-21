شاهد .. إيمي سمير غانم تخرج من عزلتها وهكذا قابلت حسن الرداد بعد فترة من الابتعاد عنه!

انت الان تتابع خبر إيمي سمير غانم تخرج من عزلتها وهكذا قابلت حسن الرداد بعد فترة من الابتعاد عنه! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - منذ وفاة والديهما والحزن يسيطر على إيمي ودنيا سمير غانم، حيث اعتزلت ايمي عن الجميع ولم تظهر في الساحة الفنية.

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وغادر الفنانيين دلال عبدالعزيز وسمير غانم، اللذان ، بعد تأثرهما بمضاعفات فيروس كورونا، وهو ما كان سببًا في غياب النجمتين عن الساحة خلال الفترة الماضية.

وقال المنتج أحمد السبكي في تصريح صحفي :" أحضر لأكثر من عمل درامي من المقرر أن يتم عرضهم في رمضان القادم، الأول سيكون من بطولة إيمي سمير غانم وحسن الرداد، وحاليًا العمل في مرحلة الكتابة وترشيح مخرج العمل وباقي أبطال المسلسل."

وهذا يعد لقائهما الاول بعد الابتعاد عن السينما لفترة كبيرة.

وعما يجهز له خلال الفترة المقبلة فقال : "أحضر لعمل آخر هو الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم، الذي تدور أحداثه في الإسكندرية، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وحتى الآن لم نستقر على أبطال الجزء الثاني، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور وقت عرضه ويحقق نفس نجاح الجزء الأول."

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