شاهد .. كقطعة فريز فيفي عبده بإطلالة مثيرة تعرض صدرها العارم.. والرياح تداعب خصلات شعرها وتثير الجدل

انت الان تتابع خبر كقطعة فريز فيفي عبده بإطلالة مثيرة تعرض صدرها العارم.. والرياح تداعب خصلات شعرها وتثير الجدل والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/21 الساعة 05:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانه فيفي عبدة صورةً لها أمام الشاطئ، بدت بقمة جمالها وحققت تفاعلًا كبيرًا محبوها كثر لأنها من القديرات الكبيرات في مصر، وعفوية وقريبة من قلوب الجميع ويومًا لم تتعالَ على أحد.

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لكن بعض المتخلفين هاجموها لأن القليل من صدرها ظهر، وأصبحت خانة التعليقات عندها مليئة بتعقيبات سخيفة ومنحطة من المكبوتين جنسيًا الذين لم يروا بالصورة إلا صدرها.



النقد جائز وأداة مسموحة للجميع، لكن يجب طرحه برقي تحديدًا عندما يصبح الموضوع متعلقًا بالكبار، يمكن الاعتراض على لباس فيفي لا يمكن شتمها وإهانتها كما رأينا البعض يعلقون بحقارةٍ لا يمكن وصفها.



نعلم جيدًا أن النجمة المصرية القديرة لا تأبه لتعليقات هؤلاء وتثق بنفسها كثيرًا وتفعل ما تريده وتقتنع به.



تكفي الطاقة الإيجابية التي تمنحنا إياها كلما نشرت فيديو رقصت به بحيوية ورشاقة وحب.71265779