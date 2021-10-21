شاهد .. لن تصدق ماسر هذه الصورة التي عرضت ديميت اوزدمير وجان يامان للجدل الواسع من قبل الاتراك المسلمين!؟

انت الان تتابع خبر لن تصدق ماسر هذه الصورة التي عرضت ديميت اوزدمير وجان يامان للجدل الواسع من قبل الاتراك المسلمين!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/21 الساعة 06:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

تصدرت أمس ولساعات طويلة صورة ظهر بها النجمان التركيان ديميت اوزدمير وجان يامان يقبلان بعضهما من كواليس مسلسلهما (الطائر المبكر) الذي حصد نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه منذ عاميْن.

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الصورة من أحد لقطات العمل، لكن انتشارها أمس أثبت كما قال صحافيون عدّة أنهما لا يزالان الثنائي الأفضل لدى الأتراك رغم عرض الكثير من المسلسلات خلال الفترة الماضية.



لكن المتشددين أو المتزمتين دينيًا والذين يشكلون نسبة ٣٠٪ وأكثر من مجمل الشعب التركي غضبوا من اللقطة، وهاجموا النجميْن.



علمًا أن كلّ المسلسلات في تركيا تتضمّن مشاهد قبلات بين أبطالها.



أما بعضها فتحتوي على مشاهد إباحية وجنسية.

ديميت حكت إنها لا تمانع مشاهد القبلات لكن تضع حدودًا لنفسها أمام مشاهد الجنس على السرير، وتابعت: (القبلة الصغيرة تمر، وتفيد أحيانًا السياق الدرامي، وتعطي انطباعًا للناس كم يحب البطلان بعضهما).

أضافت: (ليس سهلًا أن أقبّل أحدهم، إنها مهمة صعبة لكنها جزء من عملي).

يبقى أن نسأل:



من نشر هذه اللقطة الآن؟

هل ما حدث مجرد تصرف عفوي من عشاق الثنائي أو أحد من المتربصين ساعيًا لإحداث مشاكل شخصية للبطليْن جان وديميت؟25766392