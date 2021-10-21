شاهد .. وسع وسع التونسية إيمان العميري تثير ضجة..بفستانها المكشوف ومن دون ملابس داخلية (صورة)

انت الان تتابع خبر وسع وسع التونسية إيمان العميري تثير ضجة..بفستانها المكشوف ومن دون ملابس داخلية (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 72838261

ظهرت إيمان العميري في الصورة بفستان مكشوف وقصير ما أثار بلبلة بين المتابعين .

وعلق المتابعين على الصورة إذ إعتبر البعض أنها تستعرض جسدها في الوقت الذي رأى فيه البعض أنها مثيرة، وتركوا لها الكثير من التعليقات المادحة .

و إيمان العميري هي ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، شاركت في برنامج سوبر ستار، تونسية الجنسية تظهر ببعض مقاطع الفيديو بارتدائها الملابس الفاضحة وهذا ما كان السبب في تعرضها لاثارة الجدل.

كما وظهرت ايمان العمري والتي شاركت في برنامج ستار اكاديمي للمواهب الغنائية في الموسم الخامس، وقد ادعت انها المهد المنتظر وقد اقسمت بالله على ذلك، وهنا سنقدم من هي ايمان العميري .

يذكر ان الفنانة التونسية لم تتأهل في برنامج ستار اكاديمي، اذ انها خرجت في مرحلة مبكرة، وقد قامت الفنانة باصدار بعض الاغاني والكليبات منها كليب في حياتي واكان ذلك عام 2013.