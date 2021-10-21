شاهد .. اتفرج .. رولا يموت تثير جنون المتابعين بصورة مخجلة بالأحمر الملبن أشعلت غضباً عارماً

انت الان تتابع خبر اتفرج .. رولا يموت تثير جنون المتابعين بصورة مخجلة بالأحمر الملبن أشعلت غضباً عارماً والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/21 الساعة 07:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

عبر حسابها في إنستغرام، نشرت ​رولا يموت​ صورة جديدة لها من جلسة تصوير خضعت لها، وصدمت بها المتابعين لأنها ظهرت بإطلالة غير اعتيادية، ومختلفة عن جميع صورها، ما أثارت الجدل بين المتابعين الذين انهالوا عليها بالتعليقات.

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وظهرت رولا يموت بالصورة مرتدية جاكيتا باللون الأحمر، وبنطال جينز ضيق، وسدلت شعرها بطريقة بسيطة ووضعت مكياجاً قوياً برز جمالها، وسببت صورتها صدمة للمتابعين الذين اعتادوا على اطلالات رولا يموت، وجلسات التصوير التي تخضع لها تكون

جريئة وشبه عارية، لكنها فاجأت الجميع بإطلالة محتشمة، حتى كتب البعض تعليقات ساخرة جاء فيها: "فضيحة رولا يموت وهي ترتدي الثياب".

الجدير بالذكر ان رولا يموت من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل بسبب اطلالاتها الجريئة والوضعيات المثيرة التي تظهر بها وتعرضها للهجوم بشكل مستمر، حيث اعتادت ان تنشر صورها بالمايوه والبكيني بطريقة خادشة بالنسبة للبعض.

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